Bekasi diguyur hujan deras pada Selasa (9/1/2024) sore. Hal membuat wilayah Jl. Insinyur H. Juanda, Bekasi timur terendam banjir.

Air meluap hingga 30 cm atau sebetis orang dewasa. Hal ini membuat banyak motor yang mogok di tengah jalan akrena berusha menerjang banjir.

Sehingga puluhan motor terpaksa harus menggiring motor hingga ke tempat tinggi.

Reporter : Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News