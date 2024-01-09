Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan akan hadir pada HUT ke-51 PDI Perjuangan, pada Rabu (10/1/2024) besok.
Wapres mengatakan ia mendapat undangan untuk menghadiri acara tersebut. Wapres mengungkap ini saat di Yogyakarta, Selasa (9/1/2024).
Hal ini berbeda dengan Presiden Jokowi yang saat ditemui di Bogor, Senin (8/1/2024), yang mengaku belum mendapat undangan HUT ke-51 PDI Perjuangan saat dikonfirmasi kemungkinan untuk menghadiri acara.
Reporter : Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow