Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan akan hadir pada HUT ke-51 PDI Perjuangan, pada Rabu (10/1/2024) besok.

Wapres mengatakan ia mendapat undangan untuk menghadiri acara tersebut. Wapres mengungkap ini saat di Yogyakarta, Selasa (9/1/2024).

Hal ini berbeda dengan Presiden Jokowi yang saat ditemui di Bogor, Senin (8/1/2024), yang mengaku belum mendapat undangan HUT ke-51 PDI Perjuangan saat dikonfirmasi kemungkinan untuk menghadiri acara.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

