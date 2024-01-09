...

Bansos Dinilai Untungkan Satu Paslon di Pilpres 2024, Ini Respons Wapres Maruf

Binti Mufarida, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2024 19:40 WIB
A A A
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespon penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pilpres 2024 dianggap sebagai salah satu upaya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).
 
Wapres pun meminta agar melaporkan kepada kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika hal itu benar terjadi. “Andai kata itu terjadi, bisa saja itu dilaporkan,” tegas Wapres di sela menghadiri acara di Pendopo Kecamatan Prambanan, Jl. Raya Solo KM 17, Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (9/1/2024).
 
Wapres pun menegaskan bahwa bansos tidak hanya untuk satu kelompok saja. Dia menegaskan bansos disalurkan pemerintah untuk kelompok rentan. “Terkait bansos, kan saya kira tidak untuk satu kelompok, untuk bantuan pemerintah terhadap masyarakat, itu saya kira programnya ya, itu disalurkan.”
 
Lebih lanjut, Wapres mengatakan dia belum mendengar jika ada indikasi yang mengarah bahwa penyaluran bansos disalahgunakan agar mendukung salah satu paslon tertentu.
 
Reporter : Binti Mufarida 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini