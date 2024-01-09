Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespon penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pilpres 2024 dianggap sebagai salah satu upaya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Wapres pun meminta agar melaporkan kepada kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika hal itu benar terjadi. “Andai kata itu terjadi, bisa saja itu dilaporkan,” tegas Wapres di sela menghadiri acara di Pendopo Kecamatan Prambanan, Jl. Raya Solo KM 17, Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (9/1/2024).

Wapres pun menegaskan bahwa bansos tidak hanya untuk satu kelompok saja. Dia menegaskan bansos disalurkan pemerintah untuk kelompok rentan. “Terkait bansos, kan saya kira tidak untuk satu kelompok, untuk bantuan pemerintah terhadap masyarakat, itu saya kira programnya ya, itu disalurkan.”

Lebih lanjut, Wapres mengatakan dia belum mendengar jika ada indikasi yang mengarah bahwa penyaluran bansos disalahgunakan agar mendukung salah satu paslon tertentu.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

