Upacara HUT ke-79 RI, Setneg Pastikan Gelar di IKN

Reza Ramadhan, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2024 18:45 WIB
Kementerian Sekretariat Negara mulai persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menyampaikan bahwa seluruh pihak berkomitmen untuk dapat memperingati puncak bulan kemerdekaan Indonesia di ibu kota baru tersebut.
 
Setya Utama menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut telah didiskusikan sejumlah hal yang menjadi perhatian untuk kesiapan penyelenggaraan HUT ke-79 RI tersebut. Setya Utama menilai bahwa persiapan tersebut harus dibahas sesegera mungkin.
 
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa di dalam pertemuan, dirinya meminta setiap bidang dalam pelaksanaan HUT RI tersebut agar dapat segera melakukan pembahasan persiapan masing-masing bidang sesuai dengan kondisi IKN.
 
Selain itu, Heru juga meminta kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk segera menyiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) lebih cepat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Heru pun meminta agar proses latihan pasukan tersebut agar dapat dimulai dengan segera.
 
