Kadek Dewi merupakan salah satu Calon Legislatif DPRD Bali. Sehari-hari ia berperan sebagai orang tua tunggal untuk dua orang buah hatinya.

Setelah sang suami meninggal dunia, Kadek memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan bekerja sebagai juru parkir di kawasan Gatot Subroto, Denpasar.

Ia menyayangkan saat masih dalam proses pencalegan, dirinya memperoleh informasi bahwa telah dicoret dari daftar penerima Bansos Kementerian Sosial RI.

Sementara Dinas Sosial Kota Denpasar menegaskan pemutusan Bansos adalah wewenang langsung dari Kemensos RI yang bisa terjadi karena sejumlah faktor.

Reporter: Indira Arri

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

