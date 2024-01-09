Momen Pemilu ternyata juga menjadi berkah bagi para ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur. Sudah beberapa hari ini mereka membantu pelipatan surat suara di KPUD. Banyak ibu-ibu yang berbondon beralih sementara menjadi pelipat surat suara.

Upah yang diberikan adalah Rp100 ribu per boks atau berisi 500 lembar surat suara. Dalam sehari-hari pelipat kertas suara bisa menyelesikan 1 hingga 3 boks.

Reporter: Mukhtar Bagus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News