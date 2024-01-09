...

Berkah Pemilu, Banyak Ibu Rumah Tangga di Jombang Menjadi Pelipat Surat Suara

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2024 18:00 WIB
Momen Pemilu ternyata juga menjadi berkah bagi para ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur. Sudah beberapa hari ini mereka membantu pelipatan surat suara di KPUD. Banyak ibu-ibu yang berbondon beralih sementara menjadi pelipat surat suara.
 
Upah yang diberikan adalah Rp100 ribu per boks atau berisi 500 lembar surat suara. Dalam sehari-hari pelipat kertas suara bisa menyelesikan 1 hingga 3 boks.
 
Reporter: Mukhtar Bagus
Produser: Reza Ramadhan

