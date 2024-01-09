...

Ketua Umum Golkar Sebut Debat Capres Ketiga Kurang Substansi

Aulina Iasha, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2024 17:40 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut debat calon presiden (capres) Pilpres 2024 ketiga kurang substansi. 
 
Hal ini disampaikan Airlangga usai menghadiri rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian ini menilai substansi dari tema yang terangkat juga terbatas.
 
Reporter: Aulina Iasha, Damar Wicaksono, Dias Triawan
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

