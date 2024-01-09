...

Pelaku Penyiraman Air Keras dan Pembacokan Pedagang Buah Ditangkap

Rizki Falupi, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2024 19:00 WIB
Pelaku penyiraman air keras dan pembacokan pedagang buah di Kramat Jati, Jakarta Timur akhirnya ditangkap setelah sempat melarikan diri. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam jenis celurit hingga botol yang digunakan untuk menyimpan air keras diamankan oleh kepolisian.
 
Polisi menyebut motif penyerangan terhadap korban adalah sakit hati karena perselingkuhan istrinya dan korban yang sudah terjalin sejak Oktober lalu. Korban diketahui menantang pelaku ketika dikonfirmasi soal janjinya untuk menikahi istri pelaku
 
Kontributor: Rizki Faluvi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

