Dua ekor gajah liar jantan ditemukan masuk ke pemukiman warga di Kabupaten Pelalawan, Riau. Diketahui, 2 gajah ini masuk ke pemukiman warga untuk mencari lokasi yang kering akibat habitat dan jalur lintasannya terendam banjir.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau terkendala untuk mengiring gajah ke habitatnya karena banjir.

Warga yang tanamannya dirusak oleh 2 gajah tersebut diimbau tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik dengan gajah.

Kontributor: Yusuf Marpaung

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News