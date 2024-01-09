...

Dua Ekor Gajah Liar Masuk Pemukiman Warga di Riau

Yusuf Marpaung, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2024 14:16 WIB
Dua ekor gajah liar jantan ditemukan masuk ke pemukiman warga di Kabupaten Pelalawan, Riau. Diketahui, 2 gajah ini masuk ke pemukiman warga untuk mencari lokasi yang kering akibat habitat dan jalur lintasannya terendam banjir.
 
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau terkendala untuk mengiring gajah ke habitatnya karena banjir. 
 
Warga yang tanamannya dirusak oleh 2 gajah tersebut diimbau tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik dengan gajah.
 
Kontributor: Yusuf Marpaung
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Berita Terkait

