Muhaimin Iskandar-Cawapres Nomor Urut 1 sindir soal nilai yang diberikan pada Menteri Pertahanan pada debat Capres Ketiga. Hal itu diutarakan pada sebuah acara di Lampung, Senin (8/1/2023).
Cak Imin menyindir angka yang diberikan Anies terhadap Kementerian Pertahanan. Sindiran ini langsung disambut tawwa terbahak-bahak peserta yang mengikuti acara.
Reporter: Tinus Ristanto
Produser: Reza Ramadhan
