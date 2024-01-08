Muhaimin Iskandar-Cawapres Nomor Urut 1 sindir soal nilai yang diberikan pada Menteri Pertahanan pada debat Capres Ketiga. Hal itu diutarakan pada sebuah acara di Lampung, Senin (8/1/2023).

Cak Imin menyindir angka yang diberikan Anies terhadap Kementerian Pertahanan. Sindiran ini langsung disambut tawwa terbahak-bahak peserta yang mengikuti acara.

Reporter: Tinus Ristanto

Produser: Reza Ramadhan

