Cak Imin Sindir Prabowo: Kalau Jadi Menhan, Masa Cuma Dapat Nilai 11 dari 100

Tinus Ristanto, Jurnalis · Senin 08 Januari 2024 22:41 WIB
Muhaimin Iskandar-Cawapres Nomor Urut 1 sindir soal nilai yang diberikan pada Menteri Pertahanan pada debat Capres Ketiga. Hal itu diutarakan pada sebuah acara di Lampung, Senin (8/1/2023).
 
Cak Imin menyindir angka yang diberikan Anies terhadap Kementerian Pertahanan. Sindiran ini langsung disambut tawwa terbahak-bahak peserta yang mengikuti acara.
 
Reporter: Tinus Ristanto
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

