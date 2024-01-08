...

PDIP Desak Prabowo Ralat Ucapannya Soal Alutsista Era Bung Karno Bekas

Felldy Utama, Jurnalis · Senin 08 Januari 2024 22:00 WIB
PDI-Perjuangan mendesak calon presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto meralat pernyataannya mengenai alat utama sistem senjata (alutsista) era Presiden Pertama Soekarno banyak yang bekas. Diketahui, pernyataan ini diucapkan Prabowo pada saat debat Capres tadi malam.
 
Menurut Hasto, alutsista era Bung Karno menggunakan yang baru dan penggunaannya banyak memberikan membantu negara lain merdeka atau melawan penjajahan. Hal ini disampaikan Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (8/1/2024).
 
Hasto yang juga merupakan Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengungkapkan bahwa pada masa Bung Karno, Indonesia memiliki alutsista yang luar biasa dan mampu menjalankan misi-misi pembangunan.
 
Bahkan, kata dia, Indonesia justru mengirimkan kapal selam kelas Whiskey yang membantu Pakistan berhadapan dengan kolonialisme Inggris.
 
Hasto juga menjelaskan alutsista baru yang digunakan Bung Karno, misalnya seperti dari Yugoslavia. Alutsista tersebut bahkan dikirimkan Bung Karno untuk membantu Aljazair mendapatkan kemerdekaannya sebagai negara.
 
Reporter: Felldy Utama
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

