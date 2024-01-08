Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku belum mendapat undangan peringatan hari ulang tahun (HUT) PDIP.

Hasto mengaku sudah terlebih dahulu mendapat informasi dari Juru bicara (Jubir) yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas kenegaraan ke Luar Negeri. Dengan adanya informasi tersebut, PDIP tak ingin memaksakan Jokowi hadir di acara peringatan HUT Partai.

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam jumpa persnya yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Hasto menegaskan bahwa PDIP dalam kaitan ini memiliki napas politik yang taat terhadap aturan main. Dia menuturkan, PDIP tak ingin kepentingan Bangsa harus di kesampingkan hanya karena Presiden harus memenuhi undangan peringatan HUT Partai.

