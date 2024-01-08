Jumlah penumpang lrt jabodebek tercatat sebanyak 4,5 juta pada tahun 2023 atau 35 ribu penumpang bila dihitung secara rata-rata di setiap harinya. Tercatat hingga 22 ribu lebih perjalanan dengan persentase ketepatan waktu mencapai 98,90%.

Dengan tingginya animo masyarakat tersebut, PT KAI menargetkan masyarakat pengguna LRT Jabodebek dapat naik dua kali lipat menjadi 69 ribu penumpang per hari.

