LRT Jabodebek Layani 4,5 Juta Penumpang di Tahun 2023

Riky Anwardi, Jurnalis · Senin 08 Januari 2024 20:30 WIB
Jumlah penumpang lrt jabodebek tercatat sebanyak 4,5 juta pada tahun 2023 atau 35 ribu penumpang bila dihitung secara rata-rata di setiap harinya. Tercatat hingga 22 ribu lebih perjalanan dengan persentase ketepatan waktu mencapai 98,90%.
 
Dengan tingginya animo masyarakat tersebut, PT KAI  menargetkan masyarakat pengguna LRT Jabodebek dapat naik dua kali lipat menjadi 69 ribu penumpang per hari.
 
*Source: Dok LRT Jabodebek
 
Reporter: Riky Anwardi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

