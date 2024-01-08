Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Cisadane, Tangerang pada Senin (8/12/2024). Jembatan dengan tipe Callender Hamilton itu merupakan pengganti dari jembatan Cisadane yang sudah ada, dan telah berusia lebih dari 40 tahun.

Pembangunan tiga jembatan Callender Hamilton ini menghabiskan dana sebesar Rp270,5 miliar. Pembangunan ini sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas dalam mendukung pengembangan ekonomi di Kawasan Provinsi Banten.

Reporter: Isty Maulidya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News