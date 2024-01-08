Pasca-tabrakan KA Turangga vs KA Lokal Bandung Raya di Cicalengka, perjalanan kembali normal.

Sebelumnya, kecepatan KA di Jalur Haurpugur-Cicalengka bisa dilalui dengan kecepatan 20 km/jam. Namun saat ini, kecepatan KA yang melintas di jalur tersebut kembali dinaikkan menjadi 60 km/jam.

Hal ini karena jalur tersebut sudah mengalami perbaikan hingga dapat dilalui secara normal.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

(fru)

