Ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jabar, terendam banjir, Minggu (7/1) sore. Tepatnya di Perumahan Bumi Cahaya Residence, Desa Sindang Mulya.

Banjir yang merendam ratusan rumah warga itu akibat diguyur hujan deras. Banjir juga diperparah buruknya sistem drainase.

Ketinggian air banjir tersebut diketahui mencapai 50-70 sentimeter. Warga berharap pemerintah dapat mendirikan tenda darurat serta obat-obatan.

