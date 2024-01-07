...

Debat Ganjar dan Prabowo Memanas saat Bahas Indeks MEF yang Menurun

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 22:48 WIB
Tensi debat antara calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sempat meninggi. Hal ini terjadi saat keduanya berdebat tentang data Minimum Essential Force (MEF) atau standar kekuatan pokok TNI, yang merupakan salah satu program pembangunan sektor pertahanan Indonesia.
 
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mempersilahkan asisten Prabowo untuk naik ke panggung untuk membuktikan kebenaran dari data yang dia miliki. 
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

