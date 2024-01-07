Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan dalam konflik Laut China Selatan (LCS) memerlukan kesepakatan sementara. Mengingat, masalah konflik LCS sudah 20 tahun lebih tidak pernah selesai.

Selain menyinggung masalah modernisasi peralatan Tiongkok, Ganjar, mengatakan jika peran Tiongkok menjadi kuat, ada kemungkinan munculnya cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain.

Ganjar juga mengatakan pentingnya patroli Indonesia di Laut Cina Selatan harus diperkuat dengan tanker-tanker terapung yang bisa digunakan oleh TNI Angkatan Laut.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo



