Ganjar Pranowo Tegaskan Konflik Laut China Selatan Perlukan Kesepakatan Sementara

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 21:50 WIB
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan dalam konflik Laut China Selatan (LCS) memerlukan kesepakatan sementara. Mengingat, masalah konflik LCS sudah 20 tahun lebih tidak pernah selesai. 
 
Selain menyinggung masalah modernisasi peralatan Tiongkok, Ganjar, mengatakan jika peran Tiongkok menjadi kuat, ada kemungkinan munculnya cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain.
 
Ganjar juga mengatakan pentingnya patroli Indonesia di Laut Cina Selatan harus diperkuat dengan tanker-tanker terapung yang bisa digunakan oleh TNI Angkatan Laut. 
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo

