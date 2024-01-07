Beginilah suasana terkini di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1. Berbagai persiapan telah dilakukan jelang debat ketiga Pilpres 2024.

Seluruh kandidat capres akan kembali beradu gagasan. Mulai dari visi, misi dan program kerja untuk Indonesia lima tahun ke depan.

Tema yang diangkat pada debat ketiga Pilpres 2024 kali ini adalah. Pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, globalisasi dan politik luar negeri.

Format mekanisme debat ketiga ini masih sama seperti debat-debat sebelumnya.

Reporter: Salam Rahmad

Produser: Akira AW

