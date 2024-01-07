...

Jelang Debat Ketiga Pilpres 2024, Begini Suasana Persiapan di Istora Senayan Jakarta

Salam Rahmad, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 13:57 WIB
A A A
Beginilah suasana terkini di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1. Berbagai persiapan telah dilakukan jelang debat ketiga Pilpres 2024.
 
Seluruh kandidat capres akan kembali beradu gagasan. Mulai dari visi, misi dan program kerja untuk Indonesia lima tahun ke depan.
 
Tema yang diangkat pada debat ketiga Pilpres 2024 kali ini adalah. Pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, globalisasi dan politik luar negeri.
 
Format mekanisme debat ketiga ini masih sama seperti debat-debat sebelumnya.
 
Reporter: Salam Rahmad
Produser: Akira AW

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

