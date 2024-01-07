...

Di Hadapan Ganjar-Atikoh, Diaspora Indonesia di Las Vegas Puji Program Lansia Bahagia Anak Cucu Gembira

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 12:20 WIB
Diaspora Indonesia di Las Vegas mengapresiasi program Lansia Bahagia: Anak Cucu Gembira besutan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
 
Diaspora yang tergabung di dalam World for Ganjar-Mahfud itu menyambut baik rencana program Ganjar-Mahfud yang berpihak pada isu-isu kerakyatan. Apresiasi dilayangkan dalam sosialisasi Ganjar-Mahfud yang digelar para relawan pada Warung Demokrasi Mas Ganjar & Warmindo Abah Mahfud di Las Vegas, AS, Minggu (7/1).
 
Di hadapan Ganjar-Atikoh, para relawan serentak membacakan doa untuk Ganjar sebagai persiapan debat capres.
 
