Diaspora Indonesia di Las Vegas mengapresiasi program Lansia Bahagia: Anak Cucu Gembira besutan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Diaspora yang tergabung di dalam World for Ganjar-Mahfud itu menyambut baik rencana program Ganjar-Mahfud yang berpihak pada isu-isu kerakyatan. Apresiasi dilayangkan dalam sosialisasi Ganjar-Mahfud yang digelar para relawan pada Warung Demokrasi Mas Ganjar & Warmindo Abah Mahfud di Las Vegas, AS, Minggu (7/1).

Di hadapan Ganjar-Atikoh, para relawan serentak membacakan doa untuk Ganjar sebagai persiapan debat capres.

