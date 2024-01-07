...

Polrestabes Semarang Berhasil Gagalkan Pengiriman 226 Ekor Anjing ke Solo

Kristadi, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 08:30 WIB
Polrestabes Semarang menggagalkan pengiriman 226 ekor anjing yang diduga untuk dijagal. Upaya penggagalan terjadi di pintu Tol Kalikangkung, Semarang dengan tujuan Solo, Jateng.
 
Ratusan ekor anjing ditemukan dalam kondisi terbungkus karung dengan mulut diikat tali. Lima orang kru truk langsung diamankan dan kini sedang diperiksa lebih lanjut oleh petugas.
 
Pengiriman ratusan ekor anjing ini sudah terendus sejak 23 Desember 2023 lalu. Anjing-anjing itu nantinya akan dijagal dan dagingnya dijual dengan harga Rp40.000 per kg.
 
