Hujan yang mengguyur Kota Tangerang Selatan membuat ratusan rumah terendam banjir. Sebanyak tiga kecamatan seperti Pondok Aren, Ciputat dan Pamulang ikut terendam. Ketinggian air mencapai satu meter atau setara dengan tinggi lutut orang dewasa.

Petugas BPBD Tangsel terus mengevakuasi warga ketempat yang lebih tinggi. Sejumlah lapak pedagang serta akses di Jalan Setia Budi tak dapat dilalui kendaraan. Warga korban banjir berharap pemerintah untuk segera mendirikan posko pengungsian.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Akira AW

(fru)

