Arsenal resmi merilis jersey spesial yang akan dikenakan saat melawan Liverpool di Piala FA. Seragam The Gunners tersebut berwarna serba putih. Jersey tersebut dibuat sebagai kampanye melawan aksi kriminalitas dan kekerasan remaja.

Tim London utara ini menjadikan penggunaan jersey serba putih sebagai tradisi tahunan. Tahun ini menjadi yang ketiga Arsenal menanggalkan seragam kandang berwarna merah.

