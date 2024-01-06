Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) partai berlogo banteng yang ke-51. Seperti diketahui, perayaan tersebut akan jatuh pada 10 Januari nanti. Di saat yang bersamaan, Presiden Jokowi sedang kunjungan kerja ke Filipina.
Reporter: Nur Khabibi
Produser: Kristo Suryokusumo
(mhd)
