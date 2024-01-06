Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut acara makan malam antara Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dengan Menhan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto bisa dilihat dari 3 perspektif. Hasto menilai, Prabowo ingin mengonfirmasi jelang Debat Pilpres 2024 ketiga yang akan berlangsung besok, terkait banyaknya pertanyaan mengenai pembelian pesawat bekas. Sementara itu dari sisi Presiden Jokowi, Hasto menjelaskan, jika Jokowi tidak suka keramaian, maka mungkin berpesan kepada Prabowo agar menahan emosinya.

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

