Banjir merendam pemukiman warga di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/1/2024) malam. Ketinggian air yang merendam kawasan ini bervariasi mulai dari 20 sentimeter hingga 50 sentimeter. Salah seorang warga mengatakan pada tahun 2024 sudah 2 kali banjir baik karena kiriman dari Bogor maupun karena hujan deras.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News