Banjir merendam pemukiman warga di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/1/2024) malam. Ketinggian air yang merendam kawasan ini bervariasi mulai dari 20 sentimeter hingga 50 sentimeter. Salah seorang warga mengatakan pada tahun 2024 sudah 2 kali banjir baik karena kiriman dari Bogor maupun karena hujan deras.
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow