Calon Presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap tegas dalam menentukan sikap politiknya pada Pilpres 2024. Hal tersebut menanggapi momen makan malam Presiden Jokowi bersama capres 02 Prabowo Subianto pada Jumat (6/1) malam. Ganjar sendiri tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi secara resmi mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

