Presiden Jokowi Makan Bersama Capres dan Parpol Koalisi, Ganjar Pranowo Soroti Masalah Etika

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 06 Januari 2024 20:30 WIB
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyoroti etika yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang makan bersama dengan salah satu capres dan ketua umum parpol pendukung. Hal ini menanggapi makan malam Presiden Jokowi bersama capres 02 Prabowo Subiantodan sarapan bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Bogor. Ganjar menyebut lebih khawatir dengan adanya penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

