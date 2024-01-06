Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyoroti etika yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang makan bersama dengan salah satu capres dan ketua umum parpol pendukung. Hal ini menanggapi makan malam Presiden Jokowi bersama capres 02 Prabowo Subiantodan sarapan bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Bogor. Ganjar menyebut lebih khawatir dengan adanya penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News