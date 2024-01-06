Tebing pembatas setinggi 10 meter di Perumahan Maharta, Tangerang Selatan, Banten roboh pasca diguyur hujan. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa tersebut membuat rumah warga serta kendaraan yang terpakir tertimpa reruntuhan.

Runtuhnya tebing pembatas membuat warga yang tinggal di perumahan atas pun khawatir akan terjadinya longsor susulan. Warga pun berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki tembok pembatas yang ambruk ini agar warga tak lagi dihantui longsor susulan.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

