Hujan deras menyebabkan Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergenang air. Genangan setinggi 40 sentimeter membuat arus lalu lintas dari Pondok Indah menuju Permata Hijau dan sebaliknya mengalami kemacetan.

Selain akibat curah hujan, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Bungur. Untuk mengatasi genangan, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan (SDA) mengerahkan 2 unit pompa untuk menyedot air.

Contributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News