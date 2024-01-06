Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon tumbang di Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya, sebuah mobil tertimpa dahan pohon dan mengalami kerusakan.

Petugas dinas terkait langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi batang pohon. Batang pohon tersebut dievakuasi dengan dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji mesin

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News