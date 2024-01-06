Badan SAR Nasional (Basarnas) berhasil menemukan anak berusia 6 tahun yang hilang akibat tercebur ke saluran air saat bermain hujan pada Jum'at (5/1/2024) sore kemarin.

Korban ditemukan sejauh 4 kilometer dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban dievakuasi petugas dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News