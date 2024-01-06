Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mulai melakukan investigasi tabrakan kereta KA Turangga dan Commuter Line Bandung Raya di Jalur Cicalengka-Haurpugur, Bandung, Jawa Barat pada jumat 5 Januari 2024 lalu.

KNKT akan mengawali investigasi dengan lebih membuka data logger atau perekaman data kereta, persinyalan dan saksi mata untuk memastikan penyebab kecelakaan yang menewaskan 4 orang pegawai KAI tersebut. Pengumpulkan data juga dilakukan dengan meminta keterangan para personel yang bertugas di Stasiun Rancaekek, Stasiun Cicalengka, dan Stasiun Haurpugur.

Kontributor: Mujib Prayitno

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

