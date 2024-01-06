Seorang pemadam kebakaran terjatuh saat memadamkan api di Tambora, Jakarta Barat Petugas tersebut mengalami luka pada bagian kaki dan dilarikan ke RS Tarakan.

Hasil rontgen menyebut korban mengalami pergeseran tulang pada bagian kaki. Meski demikian korban tidak menjalani perawatan medis dan hendak berobat ke pengobatan alternatif patah tulang.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

