Polisi menangkap 2 pria yang merupakan bandar pemasok narkoba untuk Ibra Azhari dan Nandya Nathasia, Sabtu (6/1/2023) pagi tadi. Kedua pria berinisial ADR dan RZ ditangkap di sebuah kontrakan di kawasan Jakarta Timur.

Saat digeladah polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja. Keduanya langsung digelandang ke Polres Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan.

Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan Ibra dan Nandya.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

