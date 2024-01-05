Jenazah Julian Dwi Setiano masinis yang menjadi korban kecelakaan KA di Cicalengka tiba di rumah duka, Jumat(5/1)malam. Disambut isak tangis keluarga, jenazah tiba di Perumahan Bukit Permata, Cilame, Kabupaten Bandung Barat.

Korban yang dikenal baik ini meninggalakn seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 3 tahun. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU tidak jauh dari rumah duka.

Kontributor: Yuwono Wahyu

(mhd)

