Petugas gabungan berhasil mengevakuasi korban terakhir yang terjepit gerbong commuterline Bandung Raya, Jumat(5/1) sore. Korban diidentifikasi sebagai petugas keamanan Stasiun Cimekar bernama Enjang Yudi.
Evakuasi mengerahkan 2 crane karena sebagian gerbong masuk ke area persawahan dan rentan terguling. Empat korban tewas kecelakaan maut KA Turangga dengan Commuterline Bandung Raya merupakan pegawai PT KAI.
1. Julian Dwi Setiono - Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka
2. Ponisan - Asisten Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka
3. Andrian - Pramugara KA Turangga
4. Enjang Yudi - Petugas Keamanan Stasiun Cimekar
Kontributor: Dicky Wismara
