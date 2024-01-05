Petugas gabungan berhasil mengevakuasi korban terakhir yang terjepit gerbong commuterline Bandung Raya, Jumat(5/1) sore. Korban diidentifikasi sebagai petugas keamanan Stasiun Cimekar bernama Enjang Yudi.

Evakuasi mengerahkan 2 crane karena sebagian gerbong masuk ke area persawahan dan rentan terguling. Empat korban tewas kecelakaan maut KA Turangga dengan Commuterline Bandung Raya merupakan pegawai PT KAI.

1. Julian Dwi Setiono - Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka

2. Ponisan - Asisten Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka

3. Andrian - Pramugara KA Turangga

4. Enjang Yudi - Petugas Keamanan Stasiun Cimekar

Kontributor: Dicky Wismara

(mhd)

