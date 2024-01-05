...

Kerahkan 2 Crane, Jasad Terakhir Korban Tabrakan KA di Cicalengka Berhasil Dievakuasi

Dicky Wismara, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 20:00 WIB
Petugas gabungan berhasil mengevakuasi korban terakhir yang terjepit  gerbong commuterline Bandung Raya, Jumat(5/1) sore. Korban diidentifikasi sebagai petugas keamanan Stasiun Cimekar bernama Enjang Yudi.
 
Evakuasi mengerahkan 2 crane karena sebagian gerbong masuk ke area persawahan dan rentan terguling. Empat korban tewas kecelakaan maut KA Turangga dengan Commuterline Bandung Raya merupakan pegawai PT KAI.
 
1. Julian Dwi Setiono - Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka
2. Ponisan - Asisten Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka
3. Andrian - Pramugara KA Turangga
4. Enjang Yudi - Petugas Keamanan Stasiun Cimekar
 
Kontributor: Dicky Wismara

(mhd)

