Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin kunjungi korban selamat kecelakaan KA Turangga dan comutter line Bandung Raya di RSUD cicalengka, Jumat(5/1). Bey Machmudin juga mendatangi keluarga korban meninggal untuk memberikan santunan.

Bey mengungkapkan bahwa seluruh biaya pengobatan dan pemakaman akan ditanggung oleh PT KAI dan Jasa Raharja. Jumlah korban di RSUD Cicalengka berjumlah 29 orang, 2 diantaranya meninggal dunia.

Kontributor: II Solihin

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News