582 penumpang KA Cikuray tujuan Bandung batal berangkat menyusul insiden kecelakaan kereta api di Cicalengka, Jumat(5/1). Pembatalan keberangkatan penumpang akibat proses evakuasi KA Turangga 65A dan KA Commuter Line Bandung Raya. Mayoritas penumpang tujuan Bandung yang batal diberangkatkan melalui KA Cikuray berasal dari Stasiun Senen sebanyak 473 penumpang.

Reporter: Suparjo Ramelan