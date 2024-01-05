...

Bandara Minangkabau Ditutup Imbas Gunung Marapi Erupsi, 29 Penerbangan Terganggu

Eka Guspriadi, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 19:00 WIB
Penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau kembali ditutup akibat abu vulkanik Gunung Marapi, Jumat(5/1). Akibat penutupan, 29 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan ke Bandara Minangkabau terganggu.
 
Penutupan rencananya akan dibuka pukul 16.00 WIB sore ini atau diperpanjang tergantung hasil paper test dan pantauan satelit. Bandara Internasional Minangkabau juga sempat ditutup pada tanggal 22 Desember lalu dalam kasus yang sama.
 
Kontributor: Eka Guspriadi

(mhd)

