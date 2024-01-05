PT KAI memastikan tidak ada korban jiwa yang menimpa penumpang akibat kecelakaan maut antara KA Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya di jalur petak Stasiun Cicalengka-Haurpugur pada Jumat (5/1/2024)

Dalam insiden maut tersebut 4 petugas kereta meninggal dunia yang terdiri dari dari masinis, asisten masinis, dan pramugara. Namun begitu PT KAI memastikan tidak ada korban jiwa dari penumpang kedua kereta tersebut.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

