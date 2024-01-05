...

Tabrakan KA di Cicalengka, Pj Gubernur Jawa Barat: 28 Korban Luka, 1 Tewas

Agung Bakti Sarasa, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 11:50 WIB
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko meninjau lokasi tabrakan kereta api Turangga vs KA Lokal Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat (5/1/2024).
 
Bey memastikan, ratusan penumpang dari kedua kereta api tersebut telah berhasil dievakuasi. Bey mengatakan, Pemprov Jabar menyiapkan enam rumah sakit untuk mengevakuasi para korban tersebut.
 
Bey menyebut, saat ini ada 24 korban luka yang dirawat di RSUD. Sedangkan dua korban luka lainnya dirawat di Puskesmas Cicalengka. Bey pun menyampaikan duka mendalam bagi korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini.
 
Di sisi lain, pihaknya pun mengapresiasi jajaran PT KAI, TNI-Polri yang telah sigap untuk melakukan proses evakuasi.
 
Sementara itu, berdasarkan data yang diterima dari Kepolian Daerah (Polda) Jawa Barat, ada sebanyak 28 korban luka-luka yang saat ini telah di evakuasi ke RSUD Cicalengka.
 
Sementara untuk korban yang diduga meninggal dunia ada tiga orang. Di antaranya masinis KA KRD Lokal Padalarang Cicalengka bernama Julian Dwi setiono.
 
