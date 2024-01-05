Peristiwa tabrakan KA Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya di jalur petak Stasiun Cicalengka-Haurpugur Warga berbondong-bondong melihat peristiwa ini hingga titik lokasi kecelakaan.

Bahkan, terlihat juga dari mereka yang membawa anak-anak ke tempat kejadian. Selain masyarakat, terlihat juga para petugas mulai dari pihak kepolisian, BPBD, dan PT KAI yang berada di lokasi kejadian.

Beberapa ambulans pun tampak bersiaga untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Hingga berita diturunkan belum ada keterangan penyebab dan jumlah korban kecelakaan.

Reporter : Agung Bakti Sarasa

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News