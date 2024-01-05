Beginilah kondisi sesaat setelah tabrakan kereta lokal Commuter Line Bandung Raya dengan KA Turangga. Kecelakaan terjadi di Petak Jalan Haurpugur-Cicalengka, Jumat (5/1/2024) pagi. Dahsyatnya tabrakan membuat gerbong kereta terangkat

KNKT memastikan bakal mengirim tim investigasi kecelakaan kereta api. KAI sendiri tengah mengupayakan evakuasi 2 rangkaian kereta api serta perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan.

Belum ada keterangan resmi terkait penyebab dan jumlah korban dalam peristiwa ini.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News