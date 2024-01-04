Suara ledakan keras terdengar di Gaza Rabu malam (3/1), dengan ledakan di kejauhan dari Israel selatan ketika pertempuran sengit berkobar di bagian selatan dan tengah Gaza. Eskalasi dikhawatirkan meningkat pasca serangan di Beirut, menewaskan pemimpin utama Hamas.

Serangan Israel di Gaza menewaskan 22.100 orang, 2/3nya perempuan dan anak-anak. Konflik tersebut dimulai setelah serangan Hamas dari Gaza ke Israel selatan, 7 Oktober 2023.

Kampanye Israel telah mendorong sekitar 85% penduduk Gaza mengungsi. Namun, warga di wilayah aman yang ditetapkan Israel namun tetap saja dibom oleh militer.

(mhd)

