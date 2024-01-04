...

Respon Gibran Usai Dipanggil Bawaslu Terkait Bagi-Bagi Susu di CFD

Septyantoro, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 19:15 WIB
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka siap menerima putusan Bawaslu Jakarta Pusat terkait pembagian susu di CFD. Kegiatan pembagian susu di area car free day Jakarta dinilai melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 Tahun 2016. Gibran mengaku akan mengevaluasi kegiatan pembagian susu tersebut, sebelumnya Gibran juga memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat.
 
Kontributor: Septyantoro

(mhd)

