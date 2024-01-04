...

Raih Penghargaan dari Program Desa Damai, Yenny Wahid Ucapkan Terima Kasih pada Ganjar Pranowo

Wiwie Heryani, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 07:45 WIB
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menjadi salah satu penerima penghargaan 'Tokoh Pembawa Damai Indonesia' di acara Konser Lilin Putih yang digelar di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
 
Dalam kesempatan tersebut, ia lantas memberikan ungkapan terima kasihnya. Yenny juga turut menuturkan sosok yang memiliki peran andil di balik penghargaan yang ia raih malam itu, yakni calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
 
Reporter: Wiwie Heryani
Produser: Akira AW

(fru)

