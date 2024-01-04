Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menjadi salah satu penerima penghargaan 'Tokoh Pembawa Damai Indonesia' di acara Konser Lilin Putih yang digelar di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, ia lantas memberikan ungkapan terima kasihnya. Yenny juga turut menuturkan sosok yang memiliki peran andil di balik penghargaan yang ia raih malam itu, yakni calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Reporter: Wiwie Heryani

Produser: Akira AW

