Sebuah gudang tempat penyimpanan bahan konstruksi ludes terbakar di Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/1) malam. Satu unit mobil dan satu unit sepeda motor juga ikut terbakar.

Sementara, kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Api bisa dipadamkan usai satu jam kemudian dengan menerjunkan 3 unit mobil damkar

Kontributor: M Fachrudin

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News