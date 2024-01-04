...

Gudang Konstruksi di Karawang Ludes Terbakar, Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Mohammad Fachruddin, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 08:00 WIB
Sebuah gudang tempat penyimpanan bahan konstruksi ludes terbakar di Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/1) malam. Satu unit mobil dan satu unit sepeda motor juga ikut terbakar. 
 
Sementara, kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 
 
Api bisa dipadamkan usai satu jam kemudian dengan menerjunkan 3 unit mobil damkar 
 
Kontributor: M Fachrudin 
Produser: Akira AW

(fru)

