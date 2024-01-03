Lima pelaku pengeroyokan 2 petugas Satpol PP di depan pintu masuk Plaza Indonesia, di Menteng, Jakarta Pusat berhasil diringkus polisi. Kelimanya diringkus polisi usai video pengeroyokan tersebut viral di media sosial
Dari 5 pelaku, 4 diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Motif para pelaku melakukan pengeroyokan adalah salah paham soal penutupan arus jelang car free night pada 31 Desember 2023 lalu.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
