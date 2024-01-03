Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD meyakini calon presidennya, Ganjar Pranowo dapat menguasai debat ketiga capres pada Minggu (7/1/2024) mendatang.
Mahfud menilai Ganjar siap untuk menjawab semua pertanyaan maupun bertanya saat debat. Sehingga, ia tidak mempunyai wejangan khusus untuk capres nomor urut 3 itu.
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Kristo Suryokusumo
